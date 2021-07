La falsa narrazione sul Cashback: cancellarlo non favorirà i poveri, ma gli evasori fiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Anche se qualcuno l’ha scambiata per una decisione “tecnica”, la cancellazione del Cashback è stata, forse, la vera notizia politica della settimana dopo la rottura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Un ennesimo strappo di Mario Draghi con il governo passato, un gesto perfettamente legittimo (non era certo obbligato a mantenere il provvedimento) e tuttavia già curioso per il modo stesso in cui è stato annunciato: ufficialmente solo come una “sospensione”, e populisticamente come una redistribuzione di ricchezza a favore dei fondi per la cassa integrazione. Nel racconto mediatico di questi giorni Draghi-Robin Hood toglie ai ricchi per restituire ai poveri. ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Anche se qualcuno l’ha scambiata per una decisione “tecnica”, la cancellazione delè stata, forse, la vera notizia politica della settimana dopo la rottura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Un ennesimo strappo di Mario Draghi con il governo passato, un gesto perfettamente legittimo (non era certo obbligato a mantenere il provvedimento) e tuttavia già curioso per il modo stesso in cui è stato annunciato: ufficialmente solo come una “sospensione”, e populisticamente come una redistribuzione di ricchezza a favore dei fondi per la cassa integrazione. Nel racconto mediatico di questi giorni Draghi-Robin Hood toglie ai ricchi per restituire ai. ...

