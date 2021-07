"La droga era irrilevante". E per le toghe non c'è stupro (Di venerdì 2 luglio 2021) La vittima aveva denunciato per stupro alcuni ragazzi sostenendo che l'avessero drogata. Ma i giudici hanno assolto gli imputati: "tracce di droga inconsistenti" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) La vittima aveva denunciato peralcuni ragazzi sostenendo che l'avesserota. Ma i giudici hanno assolto gli imputati: "tracce diinconsistenti"

Advertising

qnazionale : 'La droga era irrilevante'. Il giudice: non fu stupro - libero38 : che il muro era per il traffico di droga nessuno lo ha evidenziato - zazoomblog : La droga era irrilevante. Il giudice: non fu stupro - #droga #irrilevante. #giudice: #stupro - m_sourpatch : @TheTitangate @Spike_Lebowski Ecco perché Ras ha accettato la mia richiesta d'amicizia e tu no, pensavo che mi odia… - octaviaxhz : @hxathaway SI TI PREGO IO E MIA SORELLA LO VEDEVAMO DI CONTINUO ERA UN TRAUMA MA ANCHE UNA DROGA -