La delusione di #MeToo | Bill Cosby scarcerato dopo quattro anni

(Di venerdì 2 luglio 2021) Quella diè stata una delle sole sette condanne per reati sessuali che hanno avuto origine dal. Ed è stata annullata (l’attore è stato liberato il 30 giugno dalla Corte Suprema della Pennsylvania per vizi procedurali). Il bilancio del movimento, esploso sui social nell’ottobre 2017, è piuttosto deludente: le accuse sono state migliaia, le denunce centinaia e le condanne, a conti fatti, pochissime. Che cosa è cambiato in poco più di tre? Decine di personaggi dello spettacolo e dei media sono stati accusati di molestie e hanno perso il lavoro.Altri uomini sono alle prime fasi dei procedimenti penali ...

Ultime Notizie dalla rete : delusione #MeToo

Quella di Bill Cosby è stata una delle sole sette condanne per reati sessuali che hanno avuto origine dal #MeToo ...