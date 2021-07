La Croazia chiede il riconoscimento del Prosek. Sui social: “Sta al Prosecco come il parmesan al Parmigiano” “Che skifezza” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Un bicchiere di Prosek, per favore“. Avete letto bene. Prosek. La Croazia torna alla carica chiedendo l’avvio delle procedure di riconoscimento a livello Ue della menzione tradizionale Prosek, da abbinare alla denominazione di un vino bianco locale. Il riconoscimento della denominazione era già stato chiesto nel 2013, rifiutata da Bruxelles in quanto evocazione del Prosecco. “Non possiamo tollerare che la denominazione protetta ‘Prosecco’ diventi oggetto di imitazioni e abusi, in particolare nell’Unione europea” ha detto Paolo De Castro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) “Un bicchiere di, per favore“. Avete letto bene.. Latorna alla caricando l’avvio delle procedure dia livello Ue della menzione tradizionale, da abbinare alla denominazione di un vino bianco locale. Ildella denominazione era già stato chiesto nel 2013, rifiutata da Bruxelles in quanto evocazione del. “Non possiamo tollerare che la denominazione protetta ‘’ diventi oggetto di imitazioni e abusi, in particolare nell’Unione europea” ha detto Paolo De Castro, ...

FQMagazineit : La Croazia chiede il riconoscimento del Prosek. Sui social: “Sta al Prosecco come il parmesan al Parmigiano” “Che s… - ilgiornale : Zagabria chiede alla Commissione europea di tutelare il suo Prosek. Il sottosegretario Centinaio chiede stop proced… - VicenzaPiu_com : #Croazia chiede riconoscimento del proprio #prosecco, ira @zaiapresidente : “diritto identitario del #Veneto, scand… - CordioliMirco : RT @AlfioKrancic: mio cugino di montagna chiede dove poter vedere la partita Spagna-Croazia gratis visto che non ha abbonamento a sky - Frances25551623 : RT @AlfioKrancic: mio cugino di montagna chiede dove poter vedere la partita Spagna-Croazia gratis visto che non ha abbonamento a sky -