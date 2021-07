La crisi grillina arriva in Calabria: si ritira la candidata unitaria Pd-M5s (Di venerdì 2 luglio 2021) E' il primo effetto della crisi del M5s e contagia anche gli alleati del Pd: Maria Antonietta Ventura, candidata unitaria del fronte rossogiallo, in Calabria ha annunciato il suo "passo di lato" nella corsa per a presidente di regione. Pd e M5s perdono insomma il candidato unitario che, con tanta difficoltà, avevano individuato dopo un altro ritiro: quello di Nicola Irto, espressione del Pd. In quel caso erano le perplessità del M5s a convincere Irto a farsi da parte: un tira e molla andato avanti per settimane, con tanto di missione in Calabria da parte del responsabile degli enti locali Francesco ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) E' il primo effetto delladel M5s e contagia anche gli alleati del Pd: Maria Antonietta Ventura,del fronte rossogiallo, inha annunciato il suo "passo di lato" nella corsa per a presidente di regione. Pd e M5s perdono insomma il candidato unitario che, con tanta difficoltà, avevano individuato dopo un altro ritiro: quello di Nicola Irto, espressione del Pd. In quel caso erano le perplessità del M5s a convincere Irto a farsi da parte: un tira e molla andato avanti per settimane, con tanto di missione inda parte del responsabile degli enti locali Francesco ...

Advertising

ilfoglio_it : Si ritira la candidata unitaria Pd-M5s in Calabria: Maria Antonietta Ventura ha annunciato il suo 'passo di lato'.… - MIBrutus : RT @ilfoglio_it: Si ritira la candidata unitaria Pd-M5s in Calabria: Maria Antonietta Ventura ha annunciato il suo 'passo di lato'. Ecco i… - DossiCarla : RT @ilfoglio_it: Si ritira la candidata unitaria Pd-M5s in Calabria: Maria Antonietta Ventura ha annunciato il suo 'passo di lato'. Ecco i… - MaurizioBaraban : RT @ilfoglio_it: Si ritira la candidata unitaria Pd-M5s in Calabria: Maria Antonietta Ventura ha annunciato il suo 'passo di lato'. Ecco i… - xblunotte : RT @ilfoglio_it: Si ritira la candidata unitaria Pd-M5s in Calabria: Maria Antonietta Ventura ha annunciato il suo 'passo di lato'. Ecco i… -