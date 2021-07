La crisi del Movimento 5 stelle complica la corsa della Raggi (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Lo scontro interno tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sulla leadership e la nuova organizzazione dei 5 stelle rischia d'indebolire la corsa di Virginia Raggi per tentare il bis in Campidoglio. Così la sindaca, che da tempo si teneva ai margini del dibattito interno al Movimento, sta cercando di ritrovare un nuovo protagonismo nella discussione tra i pentastellati. Ieri sera, dopo una giornata di silenzio tra i leader M5s, la Raggi ha lasciato trapelare di aver avuto una lunga telefonata con l'ex premier, confidando che "tutto si ricomponga", perché Giuseppe e Beppe sono due persone ragionevoli". ... Leggi su agi (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Lo scontro interno tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sulla leadership e la nuova organizzazione dei 5rischia d'indebolire ladi Virginiaper tentare il bis in Campidoglio. Così la sindaca, che da tempo si teneva ai margini del dibattito interno al, sta cercando di ritrovare un nuovo protagonismo nella discussione tra i pentastellati. Ieri sera, dopo una giornata di silenzio tra i leader M5s, laha lasciato trapelare di aver avuto una lunga telefonata con l'ex premier, confidando che "tutto si ricomponga", perché Giuseppe e Beppe sono due persone ragionevoli". ...

Advertising

meb : Le scelte del presidente Draghi, il #recoveryfund e la crisi nel M5S ci rendono orgogliosi della scelta fatta a gen… - fattoquotidiano : Canada e crisi climatica, il meteorologo Grazzini: “Mai visto nulla di simile. Riscaldamento globale accelera e pre… - raffaellapaita : «È tutta colpa - o forse direi merito - del governo #Draghi. E spero che adesso, sei mesi dopo, qualcuno inizi a da… - cmanara77 : RT @chiaberger: Crisi di governo in #Svezia, si dimette il premier Lofven. Tra i motivi della sfiducia, la fallimentare gestione della pand… - medicotv2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Covid Sotto controllo 2?? La crisi morde al Nord 3?? Violenze in #Camerun 4?? #Turis… -