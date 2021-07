La crisi dei Cinquestelle si riflette sulla Rai e sulla legge Zan (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Parlamento italiano non c’è più. Non segue più un ordine razionale, una disciplina politica seria, riconoscibile e coerente. È diventato un posto dove ognuno fa come gli pare, e tutto è permesso, come dice Ivan Karamazov. L’implosione del Movimento 5 stelle fa deflagrare in modo clamoroso e forse irrecuperabile l’assetto già pericolante di suo uscito dalle ultime elezioni, e già prima del big match fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte (ironia della sorte, due non parlamentari) era tutto un fiorire di scomposizioni dei gruppi parlamentari. Nessun dubbio: se non vi fosse un governo sostenuto da una maggioranza di quasi unità nazionale, voluto dal Presidente della Repubblica e diretto da uno ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Parlamento italiano non c’è più. Non segue più un ordine razionale, una disciplina politica seria, riconoscibile e coerente. È diventato un posto dove ognuno fa come gli pare, e tutto è permesso, come dice Ivan Karamazov. L’implosione del Movimento 5 stelle fa deflagrare in modo clamoroso e forse irrecuperabile l’assetto già pericolante di suo uscito dalle ultime elezioni, e già prima del big match fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte (ironia della sorte, due non parlamentari) era tutto un fiorire di scomposizioni dei gruppi parlamentari. Nessun dubbio: se non vi fosse un governo sostenuto da una maggioranza di quasi unità nazionale, voluto dal Presidente della Repubblica e diretto da uno ...

