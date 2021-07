La comunità trans piange la morte di Margot, star di TikTok: aveva 59 anni (Di venerdì 2 luglio 2021) Margot, come riportato dal portale Napoli Today , si è spenda in seguito ad un malore che l'aveva costretta al ricovero ospedaliero due giorni fa. " C'è tristezza nel quartiere e in tanti piangono ... Leggi su stranotizie (Di venerdì 2 luglio 2021), come riportato dal portale Napoli Today , si è spenda in seguito ad un malore che l'costretta al ricovero ospedaliero due giorni fa. " C'è tristezza nel quartiere e in tanti piangono ...

A Bologna un piazzale intitolato a Marcella Di Folco, prima persona trans al mondo a ricoprire una carica elettiva ... l'assessora comunale alle pari opportunità Susanna Zaccaria e gli esponenti della comunità Lgbt+ ... è stata una pioniera delle battaglie per le persone trans e ha lottato per i diritti di tutti.

