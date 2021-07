La casa giusta per Conte non è il M5S né il Pd ma un nuovo partito dal basso (Di venerdì 2 luglio 2021) Ero alla Festa de l’Unità di Modena l’anno scorso quando Giuseppe Conte organizzò la sua iniziativa in una sera di metà settembre. In quell’Emilia rossa, a una festa nazionale del Pd intitolata “Bella Ciao”, mi sembrò di assistere all’arrivo di un leader della sinistra, di quelli di un tempo che oggi non ci sono più, con il pubblico a destra e a sinistra a fare un serpentone e lui in mezzo a scambiare sorrisi, facendosi spazio per oltre 100 metri di corridoio e di applausi. Quella sera era “il nostro presidente”, e si attendeva il discorso con il solo intento di battere le mani e manifestare affezione. È stata una delle iniziative più partecipate di quella festa e la sala ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Ero alla Festa de l’Unità di Modena l’anno scorso quando Giuseppeorganizzò la sua iniziativa in una sera di metà settembre. In quell’Emilia rossa, a una festa nazionale del Pd intitolata “Bella Ciao”, mi sembrò di assistere all’arrivo di un leader della sinistra, di quelli di un tempo che oggi non ci sono più, con il pubblico a destra e a sinistra a fare un serpentone e lui in mezzo a scambiare sorrisi, facendosi spazio per oltre 100 metri di corridoio e di applausi. Quella sera era “il nostro presidente”, e si attendeva il discorso con il solo intento di battere le mani e manifestare affezione. È stata una delle iniziative più partecipate di quella festa e la sala ...

