La carezza del Papa al Libano che sprofonda nella crisi (Di venerdì 2 luglio 2021) In occasione della Giornata di preghiera conclusasi ieri in Vaticano coi patriarchi e i capi delle Chiese del Paese dei Cedri, il Pontefice ha affrontato il tema della pace. Il suo discorso è un messaggio non soltanto di carattere religioso, ma anche culturale. La carezza del Papa al Libano è una scintilla di speranza. Un barlume di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) In occasione della Giornata di preghiera conclusasi ieri in Vaticano coi patriarchi e i capi delle Chiese del Paese dei Cedri, il Pontefice ha affrontato il tema della pace. Il suo discorso è un messaggio non soltanto di carattere religioso, ma anche culturale. Ladelalè una scintilla di speranza. Un barlume di

Advertising

15621910ilIiitd : RT @AvantiLaura: #VorreiEssere uno scoglio per ricevere l'eterna carezza del mare. ?? Mia #2luglio ?? - Papryka5 : RT @AvantiLaura: #VorreiEssere uno scoglio per ricevere l'eterna carezza del mare. ?? Mia #2luglio ?? - danielgr31 : RT @AvantiLaura: #VorreiEssere uno scoglio per ricevere l'eterna carezza del mare. ?? Mia #2luglio ?? - Carmela_oltre : RT @AvantiLaura: #VorreiEssere uno scoglio per ricevere l'eterna carezza del mare. ?? Mia #2luglio ?? - LB19712 : RT @LaVeritaWeb: La nuova canzone del cantautore laghée carezza le mani callose di artigiani, contadini, operai. Messi da parte nel mondo g… -