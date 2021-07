La campagna vaccinale manterrà il ritmo delle 500mila dosi al giorno fino a settembre. Speranza: “Serve ancora massima attenzione, prudenza e gradualità” (Di venerdì 2 luglio 2021) “La campagna vaccinale è l’arma fondamentale per provare a metterci alle spalle una stagione così difficile ma continuo a chiedere massima attenzione, prudenza e gradualità che credo rimanga la strada giusta. Siamo ancora dentro la battaglia al Covid, dobbiamo mantenere le regole e le buone abitudini, continuare a monitorare quello che avviene”. È quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’evento “Ripartiamo. Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città” organizzato da Anci. “Anche in paesi con un altissimo tasso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) “Laè l’arma fondamentale per provare a metterci alle spalle una stagione così difficile ma continuo a chiedereche credo rimanga la strada giusta. Siamodentro la battaglia al Covid, dobbiamo mantenere le regole e le buone abitudini, continuare a monitorare quello che avviene”. È quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto, durante l’evento “Ripartiamo. Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città” organizzato da Anci. “Anche in paesi con un altissimo tasso ...

Advertising

Agenzia_Dire : La @GIMBE segnala che il numero di tamponi effettuati in Italia continua a calare. Quasi 2,5 milioni di over 60 non… - ladyonorato : Hey, vaccinisti senza dubbi, qui c’è uno studio scientifico con peer review che invita a ripensare la campagna vacc… - nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - RobertoBortone : Redattore Sociale: Covid e Rsa. Iss: “In calo casi e decessi grazie alla campagna vaccinale” - Lisa_31_sprint : RT @Annalisa_69_y_z: Se #Figliuolo dall'inizio della Campagna Vaccinale, in 8 mesi ha vaccinato con seconda dose 19 milioni di Italiani su… -