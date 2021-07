La bimba di 5 mesi soffocata da una busta è uscita dal coma: si valutano lesioni cerebrali (Di venerdì 2 luglio 2021) La bimba di 5 mesi soffocata da una busta è uscita dal coma. Le condizioni di salute della bambina – di 5 mesi – stanno migliorando giorno dopo giorno, anche se restano da valutare gli eventuali danni cerebrali subiti. A inizio giugno la piccola venne trovata nel suo lettino alla periferia di Sassari con un sacchetto di plastica avvolto intorno alla testa. Guido Vecchione, presidente del Tribunale dei minorenni di Sassari, ha rigettato la richiesta del capo della Procura dei minori, Luisella Fenu, affinché venga fatta decadere la responsabilità ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) Ladi 5da unadal. Le condizioni di salute della bambina – di 5– stanno migliorando giorno dopo giorno, anche se restano da valutare gli eventuali dannisubiti. A inizio giugno la piccola venne trovata nel suo lettino alla periferia di Sassari con un sacchetto di plastica avvolto intorno alla testa. Guido Vecchione, presidente del Tribunale dei minorenni di Sassari, ha rigettato la richiesta del capo della Procura dei minori, Luisella Fenu, affinché venga fatta decadere la responsabilità ...

