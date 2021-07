La bella stagione (Di venerdì 2 luglio 2021) è il modo di dire che usa mio nonno per etichettare l’estate. E non c’è secondo me aggettivo migliore per identificare una stagione così. La più bella! Non perché ci regala solo l’aspettativa delle vacanze, perché è ricca di un tempo sereno, in cui le temperature sono alte ma… Direi anche perché… anche perché… anche perché… Ne parlavo qualche giorno fa quando con la pediatra cercavo nuovi alimenti da introdurre all’alimentazione della mia bimba e quelli assolutamente da vietatare; le fragole, la frutta secca, i crostacei e via dicendo. Pensavo a quante cose buone quest’anno poteva iniziare a mangiare. L’anno scorso in estate aveva ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 2 luglio 2021) è il modo di dire che usa mio nonno per etichettare l’estate. E non c’è secondo me aggettivo migliore per identificare unacosì. La più! Non perché ci regala solo l’aspettativa delle vacanze, perché è ricca di un tempo sereno, in cui le temperature sono alte ma… Direi anche perché… anche perché… anche perché… Ne parlavo qualche giorno fa quando con la pediatra cercavo nuovi alimenti da introdurre all’alimentazione della mia bimba e quelli assolutamente da vietatare; le fragole, la frutta secca, i crostacei e via dicendo. Pensavo a quante cose buone quest’anno poteva iniziare a mangiare. L’anno scorso in estate aveva ...

Advertising

SusannaCeccardi : Il Ministro Lamorgese si svegli e inizi ad adottare tutte le misure necessarie per contenere il fenomeno migratorio… - SanyGouveia : @itschiague Secondo me quella serie ha avuto come punto più alto la seconda stagione poi gli autori non sono stati… - angelaleone23 : RT @comunevenezia: #Cultura #Teatro ?? “E’ sempre una bella stagione”, dopo Mestre si sposta a Venezia ?? Tre spettacoli gratuiti, su pre… - federicocavallo : Arriva #estate, ma non per tutti è davvero una 'bella' stagione. #Prezzi in crescita e disagi per #disabili in 1 st… - gjulialeonardi : RT @laparanoiaiaia: marvin e melinda sono la coppia più bella della seconda stagione di too hot to handle -