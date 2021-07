La bella serata di Manuel Legris (Di sabato 3 luglio 2021) Il pubblico torna in platea anche per la danza. Accade il 7 e l’8 luglio al Teatro alla Scala con serata Contemporanea, sette coreografi con cinque debutti per il teatro e una novità in prima assoluta. Un’impronta verso la visibilità alla Scala delle variegate correnti della danza attuale che accrescerà la consapevolezza del pubblico. La locandina è stuzzicante a partire dalla creazione per 17 danzatori firmata da Natalia Horecna, alle spalle una carriera di danzatrice da John Neumeier e al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 luglio 2021) Il pubblico torna in platea anche per la danza. Accade il 7 e l’8 luglio al Teatro alla Scala conContemporanea, sette coreografi con cinque debutti per il teatro e una novità in prima assoluta. Un’impronta verso la visibilità alla Scala delle variegate correnti della danza attuale che accrescerà la consapevolezza del pubblico. La locandina è stuzzicante a partire dalla creazione per 17 danzatori firmata da Natalia Horecna, alle spalle una carriera di danzatrice da John Neumeier e al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

hazxcherriez : MADONNA BENEDETTA CHE BELLA SERATA - onedsxhistory : RT @_bord_eaux_: sapere che è felice, che probabilmente ha passato una bella serata, avrà riso, mangiato e bevuto in compagnia, davvero mi… - _bord_eaux_ : sapere che è felice, che probabilmente ha passato una bella serata, avrà riso, mangiato e bevuto in compagnia, davv… - lordbacio : Una passeggiata con le colleghe è diventata un aperitivo che è diventato cena che è diventato post cena. Vado a le… - ciccio_squirtle : La cosa piu bella di questa serata sono i giocatori della nazionale tra le braccia dei tifosi in tribuna senza masc… -