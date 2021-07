La America’s Cup vale (quasi) 1 miliardo di euro! Cifre astronomiche e audience mondiale alle stelle: Luna Rossa da urlo (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ultima edizione della America’s Cup, andata in scena durante lo scorso inverno nella baia di Auckland, è stata la più seguita di sempre con un’audience globale di 941 milioni di persone. Numeri da record registrati da Nielsen e resi noti in un’approfondita analisi che si sofferma anche sul valore economico della competizione sportiva più antica al mondo. Stiamo parlando di una cifra notevole, a ulteriore riprova dall’importanza e dal prestigio ricoperti da questa kermesse: 1,4 miliardi di dollari neozelandesi, circa 824 milioni di euro. Il “Total Gross Media Value” è legato all’evento, alle squadre, agli organizzatori e agli ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ultima edizione dellaCup, andata in scena durante lo scorso inverno nella baia di Auckland, è stata la più seguita di sempre con un’globale di 941 milioni di persone. Numeri da record registrati da Nielsen e resi noti in un’approfondita analisi che si sofferma anche sul valore economico della competizione sportiva più antica al mondo. Stiamo parlando di una cifra notevole, a ulteriore riprova dall’importanza e dal prestigio ricoperti da questa kermesse: 1,4 miliardi di dollari neozelandesi, circa 824 milioni di euro. Il “Total Gross Media Value” è legato all’evento,squadre, agli organizzatori e agli ...

Advertising

zazoomblog : American Magic resta ad Auckland in attesa di sapere la sede dell’America’s Cup - #American #Magic #resta… - kaori_Mstyle : RT @Tg3web: Luna Rossa a vele spiegate nelle acque di Aukland. Il team italiano vince la prima regata della semifinale dell'America's Cup e… - zazoomblog : Come vanno le trattative per la America’s Cup? Isola di Wight in pole Cork insiste. E l’ipotesi Nuova Zelanda… -… - ilnautilus : La progettazione e la costruzione dell’AC75 L’AC75, con cui si è disputata la 36^ America’s Cup presented by PRADA… - STnews365 : America's Cup, torna in pole la nuova Zelanda. Kyria Warren(fondatrice della Luxury LAS) starebbe pensando a un fin… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup America’s Cup, a questo punto se la prenda Bertelli La Stampa