Kyrgios show a Wimbledon, usa gli spettatori come coach: “Dove batto?” (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) Aveva detto di sentirsi stanco: “Vorrei solo andarmi a bere una birra al pub”. Invece è sceso in campo a Wimbledon ed ha battuto l’italiano Mager. Ma l’ha fatto a modo suo, inaugurando una nuova fase del suo tennis-show. E’ passato dalle incazzature, dalle sfuriate, al divertimento. Ribaltando il concetto stesso di “divieto di coaching”: lui ora si consigliare direttamente dal pubblico. Una specie di tennis a richiesta. E così ad un certo del match contro Mager ha portando l’interazione con la folla a un nuovo livello, come scrive il Guardian. Ha chiesto al pubblico Dove avrebbe dovuto servire. Uno ha ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Aveva detto di sentirsi stanco: “Vorrei solo andarmi a bere una birra al pub”. Invece è sceso in campo aed ha battuto l’italiano Mager. Ma l’ha fatto a modo suo, inaugurando una nuova fase del suo tennis-. E’ passato dalle incazzature, dalle sfuriate, al divertimento. Ribaltando il concetto stesso di “divieto diing”: lui ora si consigliare direttamente dal pubblico. Una specie di tennis a richiesta. E così ad un certo del match contro Mager ha portando l’interazione con la folla a un nuovo livello,scrive il Guardian. Ha chiesto al pubblicoavrebbe dovuto servire. Uno ha ...

