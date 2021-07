Kjaer avvisa la Repubblica Ceca | ' Questa Danimarca ha ancora fame'

(Di venerdì 2 luglio 2021)e sempre nel segno di Christian Eriksen. Il compagno di squadra Hojbjerg ha rivelato proprio ieri che il posto in ritiro del giocatore dell'Inter èlì, vuoto, nessuno l'ha riempito: ...

Ancora e sempre nel segno di Christian Eriksen. Il compagno di squadra Hojbjerg ha rivelato proprio ieri che il posto in ritiro del giocatore dell'Inter è ancora lì, vuoto, nessuno l'ha riempito: ...Fikayo Tomori sta diventando sempre più il leader difensivo, un elemento quasi imprescindibile e che porta a chiedersi chi possa fargli posto. Arrivato in sordina e quasi da sconosciuto, Fikayo Tomori ...L'allenatore dei biancorossi nasconde le sue mosse in vista degli ottavi: "Nessuno deve sapere cosa prepariamo” ...Ben Davies, difensore del Galles, ha parlato di Christian Eriksen. L’unica cosa che conta è che sia vivo e stia insieme alla sua famiglia» I due sono stati compagni di squadra al Tottenham e sono tutt ...