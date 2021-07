Kessié convocato per le Olimpiadi. Sarà a disposizione di Pioli solo ad agosto (Di venerdì 2 luglio 2021) Frank Kessié potrebbe essere a disposizione solo a ridosso dall’inizio del campionato di Serie A. Il centrocampista ivoriano è stato convocato dalla Costa D’Avorio per le Olimpiadi di Tokio, torneo che si terrà dal 21 luglio al 7 agosto 2021. Il centrocampista salterebbe buona parte del ritiro estivo del club rossonero. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Frankpotrebbe essere aa ridosso dall’inizio del campionato di Serie A. Il centrocampista ivoriano è statodalla Costa D’Avorio per ledi Tokio, torneo che si terrà dal 21 luglio al 72021. Il centrocampista salterebbe buona parte del ritiro estivo del club rossonero. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

