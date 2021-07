Kate Middleton non sbaglia un colpo: outfit perfetto per la 'bassa estate' di Wimbledon (Di venerdì 2 luglio 2021) Vestirsi per gli eventi sportivi non è più facile come un tempo, ma in aiuto arriva Kate Middleton . La duchessa di York ha recentemente mostrato outfit perfetti per tifare gli atleti in campo e ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) Vestirsi per gli eventi sportivi non è più facile come un tempo, ma in aiuto arriva. La duchessa di York ha recentemente mostratoperfetti per tifare gli atleti in campo e ...

Advertising

lillydessi : #KateMiddleton torna a #Wimbledon: #blazer #blu e #gonna a #pois di #tendenza - DiLei - erbazz0ne : @soundofBea DAVANTI A KATE MIDDLETON ?? no vabbè a me è successo un paio di volte ma subito dopo ero letteralmente s… - soundofBea : @erbazz0ne ti giuro match point suo e servizio, prende le palline e prima di servire va a bordo campo e vomita sott… - FilippoCarmigna : Kate Middleton a Wimbledon sfoggia un look molto chic e… un pizzico di civetteria - paoloangeloRF : Kate torna a Wimbledon: guarda una partita e aiuta in cucina -