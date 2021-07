Juventus, John Elkann stacca un assegno da 400 milioni di euro per il club. Dote per Allegri e toppa alle perdite da pandemia (Di venerdì 2 luglio 2021) Arrivano quattrocento milioni di euro freschi nelle casse della Juventus. Ma i tifosi bianconeri tengano a freno i sogni. Una buona fetta dell’aumento di capitale servirà per ripianare le perdite dovute alla pandemia che vengono stimate nel complesso a 320 milioni di euro, causate principalmente dalla contrazione dei ricavi da merchandising e dal quasi azzeramento di quelli da biglietti. Non hanno aiutato gli introiti della gestione dei cartellini dei calciatori precipitati a 8 milioni. La quota più importante dell’aumento sarà a carico di Exor, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Arrivano quattrocentodifreschi nelle casse della. Ma i tifosi bianconeri tengano a freno i sogni. Una buona fetta dell’aumento di capitale servirà per ripianare ledovute allache vengono stimate nel complesso a 320di, causate principalmente dalla contrazione dei ricavi da merchandising e dal quasi azzeramento di quelli da biglietti. Non hanno aiutato gli introiti della gestione dei cartellini dei calciatori precipitati a 8. La quota più importante dell’aumento sarà a carico di Exor, ...

