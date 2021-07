Juventus | De Ligt al centro del progetto bianconero | il Barcellona molla la presa

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo settimane di trattativa, ilha deciso dire laper il difensore in forza allaDe. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’olandese è aldeldi Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Rabiot si ferma in Nazionale: allarmecampo per Pirlo Spadafora attacca Cristiano Ronaldo Spadafora controreplica a Cristiano Ronaldo: “La bravura non lo autorizza ...

Advertising

gilnar76 : Calciomercato Juve LIVE: Pjanic vede solo bianconero, De Ligt blindato ULTIME #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Calciomercato Juve: il Barcellona molla De Ligt, è irraggiungibile #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - mirkonicolino : @ClaraPorta4 @djegerdf de Ligt è arrivato giovanissimo alla Juventus e ha giocato. Kulusevski anche, è stato uno de… - davideinno85 : RT @LordGalurd: Ben venga la permanenza di #Ronaldo Finitela con le puttanate che blocca il mercato perché da quando è arrivato alla #Juv… - LMCGK : RT @nickwolff__: Quindi Chiellini non è più il capitano della Juventus Football Club? Godo. Annunciate Matthijs de Ligt come nuovo capita… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ligt

Il calciomercato dellasarà influenzato in che modo? Non è immaginabile in questo frangente storico un'operazione da 85,5 milioni alla De. Secondo la Gazzetta dello Sport dello ......della. Su twitter i tifosi si dividono. Ci sono i pessimisti: 'Dire che la squadra è competitiva è prendere per il culo. Centrali inaffidabili tecnicamente o fisicamente a parte De. ...Calciomercato Juve: il Barcellona molla De Ligt, è irraggiungibile. Il difensore olandese è al centro del progetto Allegri Come riferito da Sport il Barcellona ha deciso di abbandonare definitivamente ...Agnelli ieri ha spiegato nel dettaglio le necessità dovute all'aumento di capitale. Il calciomercato sarà inluenzato in che modo?