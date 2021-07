Joy: la storia vera che ha ispirato il film con Jennifer Lawrence (Di venerdì 2 luglio 2021) La trama di Joy si ispira alla storia vera dell'inventrice americana Joy Mangano, che nel film è interpretata da Jennifer Lawrence. Joy, un film del 2015 scritto e diretto da David O. Russell con protagonisti Jennifer Lawrence, Robert De Niro e Bradley Cooper, trae ispirazione dalla storia vera di Joy Mangano: creatrice di un impero commerciale ed inventrice del Miracle Mop, un mocio per pulire i pavimenti. La Mangano nacque nel 1956 a New York, da genitori italo-americani, e iniziò a concretizzare il suo genio creativo sin ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) La trama di Joy si ispira alladell'inventrice americana Joy Mangano, che nelè interpretata da. Joy, undel 2015 scritto e diretto da David O. Russell con protagonisti, Robert De Niro e Bradley Cooper, trae ispirazione dalladi Joy Mangano: creatrice di un impero commerciale ed inventrice del Miracle Mop, un mocio per pulire i pavimenti. La Mangano nacque nel 1956 a New York, da genitori italo-americani, e iniziò a concretizzare il suo genio creativo sin ...

