«It’s a sin»: la parola al costumista della serie sulla comunità LGBT anni ’80 (Di venerdì 2 luglio 2021) Gioiellino britannico e autentica rivelazione della stagione, It’s a sin è una delle poche serie a mettere d’accordo pubblico, critica e istituzioni. Disponibile in Italia su Starzplay (il canale originale inglese è Channel 4), ha conquistato tutti con soli cinque episodi. Nessuna sorpresa, però: il creatore Russell T. Davies ha sempre collezionato successi sul piccolo schermo, firmando cult come Queer as folk e Years and years (con Emma Thompson). Quest’ultimo progetto, che ha debuttato alla Berlinale in maniera trionfale, ha appena vinto due premi al prestigioso Festival della TV di Monte Carlo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Gioiellino britco e autentica rivelazionestagione,a sin è una delle pochea mettere d’accordo pubblico, critica e istituzioni. Disponibile in Italia su Starzplay (il canale originale inglese è Channel 4), ha conquistato tutti con soli cinque episodi. Nessuna sorpresa, però: il creatore Russell T. Davies ha sempre collezionato successi sul piccolo schermo, firmando cult come Queer as folk e Years and years (con Emma Thompson). Quest’ultimo progetto, che ha debuttato alla Berlinale in maniera trionfale, ha appena vinto due premi al prestigioso FestivalTV di Monte Carlo ...

AD_italia : It's sin parola Ian Fulcher costumista serie-evento brit comunità LGBT Anni 80 - brtherai : Marquei como visto It's a Sin - 1x3 - Episode 3 - johnlpm : Terminei It's A Sin e estou - BabylonianDream : Ho iniziato It's a Sin e ho come la sensazione che ne uscirò distrutto - Artvinici : Marquei como visto It's a Sin - 1x3 - Episode 3 -

Ultime Notizie dalla rete : It’s sin La Storia di Lisey, Genius: Aretha e It’s a Sin: le nuove serie da non perdere nel weekend Corriere della Sera