Italia, Verratti: «Spagna? Siamo ottimisti. Non abbiamo fatto ragionare il Belgio» (Di venerdì 2 luglio 2021) Marco Verratti celebra la vittoria e il raggiungimento della semifinale ad Euro 2020. Ecco le dichiarazioni del centrocampista Marco Verratti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Belgio-Italia. LA GARA – «Siamo felici perchè lavoriamo tanto per raggiungere questi obiettivi. Oggi il nostro obiettivo era arrivare in semifinale, incontravano una grande squadra e ci Siamo giocati la partita a viso aperto. abbiamo meritato questa vittoria. De Bruyne è un giocatore fantastico che sta dimostrando di essere uno dei più forti nel suo ruolo. abbiamo pressato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Marcocelebra la vittoria e il raggiungimento della semifinale ad Euro 2020. Ecco le dichiarazioni del centrocampista Marcoha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo. LA GARA – «felici perchè lavoriamo tanto per raggiungere questi obiettivi. Oggi il nostro obiettivo era arrivare in semifinale, incontravano una grande squadra e cigiocati la partita a viso aperto.meritato questa vittoria. De Bruyne è un giocatore fantastico che sta dimostrando di essere uno dei più forti nel suo ruolo.pressato ...

Advertising

ZZiliani : La cosa bella del (contestato) rigore fischiato contro l’#Italia è il capitano #Chiellini che piomba sull’arbitro s… - _HVDP_ : Chiellini, Bonucci e Verratti Una partita MASTERCLASS di 3 giocatori pazzeschi, da far vedere a tutti I 3 giocat… - sportface2016 : #EURO2020 #ItaliaBelgio , #Verratti: 'Vittoria meritata e da vera squadra, siamo felici' - adeleofthrones : RT @teamvlorelai: Qui per ricordare l’intervista di Verratti post morso di Suárez a Chiellini durante Italia-Uruguay ai Mondiali 2014 “un… - perryftgoulding : RT @teamvlorelai: Qui per ricordare l’intervista di Verratti post morso di Suárez a Chiellini durante Italia-Uruguay ai Mondiali 2014 “un… -