Italia Spagna è la prima semifinale di Euro 2020: sfida a Wembley (Di venerdì 2 luglio 2021) Italia Spagna è la prima semifinale di Euro 2020: battuti Belgio e Svizzera. Ora la sfida per l'accesso alla finale a Londra, a Wembley L'Italia accede alle semifinali di Euro 2020 battendo per 1-2 il Belgio con le reti di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne. Gli azzurri passano sulla prima squadra del ranking Fifa che aveva messo paura con la rete di Lukaku su rigore. Ora l'Italia affronterà la Spagna in semifinale a Wembley

