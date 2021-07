Italia resta bianca, Speranza: “Primo venerdì che non firmo ordinanze” (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia resta tutta bianca. E per la prima volta da ottobre il ministro della Salute non firmerà ordinanze per il cambio di colore delle Regioni. Lo sottolinea lo stesso Roberto Speranza. “Questo è un venerdì particolare. Per me il venerdì è sempre stato un giorno molto complicato, quello delle ordinanze, perché si riunisce la Cabina di regia, poi il Cts e io nel pomeriggio firmo le ordinanze con cui ho un po’ alla volta, dall’autunno dell’anno scorso, cambiato i colori delle Regioni. Ma oggi è il Primo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) L’tutta. E per la prima volta da ottobre il ministro della Salute non firmeràper il cambio di colore delle Regioni. Lo sottolinea lo stesso Roberto. “Questo è unparticolare. Per me ilè sempre stato un giorno molto complicato, quello delle, perché si riunisce la Cabina di regia, poi il Cts e io nel pomeriggiolecon cui ho un po’ alla volta, dall’autunno dell’anno scorso, cambiato i colori delle Regioni. Ma oggi è il...

