Italia, quattro ballottaggi per Mancini in vista della sfida col Belgio (Di venerdì 2 luglio 2021) Stasera l'Italia sfiderà il Belgio per i quarti di finale degli Europei. Per questa partita, Roberto Mancini deve sciogliere alcuni dubbi, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Il primo riguarda il difensore centrale mancino, dove Chiellini sembra favorito su Acerbi. A centrocampo il ct dovrà scegliere da un lato tra Locatelli e Verratti, dall'altro tra Pessina e Barella. In avanti invece Chiesa sembra più avanti nelle gerarchie rispetto a Berardi. L'articolo ilNapolista.

