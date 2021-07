Italia, Mancini: «Vittoria meritata. Obiettivo? Il massimo che possiamo fare» (Di venerdì 2 luglio 2021) Roberto Mancini celebra il passaggio del turno dell’Italia: in semifinale a Wembley gli azzurri affronteranno la Spagna Roberto Mancini ha commentato il passaggio dell’Italia in semifinale: battuto il Belgio 1-2 con gli azzurri che volano a Wembley dove affronteranno la Spagna. Le parole a Rai Sport. «Abbiamo meritato di vincere, sono stati straordinari nel gioco gli ultimi 10 minuti abbiamo sofferto perché eravamo stanchi. Potevamo fare qualcosa in più. 25 minuti di sofferenza all’inizio? No, un po’ alla fine ma ci stava, avevamo speso tanto. Risultato minimo centrato? Non avevamo nessun risultato minimo, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Robertocelebra il passaggio del turno dell’: in semifinale a Wembley gli azzurri affronteranno la Spagna Robertoha commentato il passaggio dell’in semifinale: battuto il Belgio 1-2 con gli azzurri che volano a Wembley dove affronteranno la Spagna. Le parole a Rai Sport. «Abbiamo meritato di vincere, sono stati straordinari nel gioco gli ultimi 10 minuti abbiamo sofferto perché eravamo stanchi. Potevamoqualcosa in più. 25 minuti di sofferenza all’inizio? No, un po’ alla fine ma ci stava, avevamo speso tanto. Risultato minimo centrato? Non avevamo nessun risultato minimo, ...

Coninews : ITALIA SEI MAGNIFICA ?? A #EURO2020 continuano le notti magiche per gli azzurri! La Nazionale di Mancini batte il B… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - chetempochefa : L’abbraccio più bello: quello tra Vialli e Mancini ???? Complimenti all’Italia che, nonostante le difficoltà, non mol… - ArturoDb72 : RT @cmdotcom: #Mancini: '#Italia straordinaria, strada ancora lunga. Vittoria meritata, non abbiamo mai sofferto' - sole24ore : #BelgioItalia 2-1, azzurri in semifinale contro la Spagna #Euro2020 -