Italia | Insigne realizza il 90° gol dell’era Mancini | raggiunto Sacchi

OptaPaolo : 90 - La rete di Lorenzo Insigne è la 90ª realizzata dall’Italia con Roberto Mancini in panchina, eguagliato Arrigo… - Corriere : L’analisi di Sconcerti - Il Belgio non è migliore di noi, ma ha Lukaku. Chiesa? Un erro... - RealPiccinini : Il 2-1 va stretto all’Italia. A livello di prestazione la nostra superiorità valeva almeno il doppio vantaggio. Bar… - niccolab : RT @RealPiccinini: Il 2-1 va stretto all’Italia. A livello di prestazione la nostra superiorità valeva almeno il doppio vantaggio. Barella… - Spazio_Napoli : Osimhen pazzo di Insigne: 'Mamma mia' -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Insigne

...destra da Lorenzoe prolungato sul secondo palo da una deviazione di Giorgio Chiellini, quest'oggi al rientro dopo l'infortunio. Risultati Europei 2020/ Diretta gol: Spagna ok, ora l'! ...Belgio -, tutti gli azzurri in ginocchio. La Nazionale si arrende al coro Al 14° l'episodio ... Al 45° il capolavoro di, un destro a giro da applausi al termine di un'azione travolgente.SECONDO TEMPO 12' Cade Jorginho in area toccato da dietro, l'arbitro sicuro nel lasciare correre. 11' Dall'altro lato arriva un corner importante per gli azzurri che spezzano ...Al termine del primo tempo la squadra di Mancini è avanti grazie alle reti superlative di Barella e Insigne. Allo scadere concesso un rigore molto contestato al Belgio, che Lukaku ha trasformato.