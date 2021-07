Italia, Florenzi: «Portiamo avanti tutti gli italiani, raschiamo il barile» (Di venerdì 2 luglio 2021) Alessandro Florenzi ha parlato a pochi minuti dalla gara contro il Belgio: ecco le dichiarazioni del difensore della Nazionale Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Belgio-Italia. «Emozioni? Un po’ contrastanti, volevo essere della partita ma non sono al 100%. C’è la voglia di portare avanti gli Italiani che ci hanno sostenuto fino ad adesso e anche a quelli che sono qui. Sentiamo tutto l’affetto di questi due anni, è ovvio che anche noi abbiamo fatto il nostro. Hanno visto in noi qualcosa che è in loro, il patriottismo, l’unità d’intenti e il gruppo, quello che spero continui a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Alessandroha parlato a pochi minuti dalla gara contro il Belgio: ecco le dichiarazioni del difensore della Nazionale Alessandroha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Belgio-. «Emozioni? Un po’ contrastanti, volevo essere della partita ma non sono al 100%. C’è la voglia di portareglini che ci hanno sostenuto fino ad adesso e anche a quelli che sono qui. Sentiamo tutto l’affetto di questi due anni, è ovvio che anche noi abbiamo fatto il nostro. Hanno visto in noi qualcosa che è in loro, il patriottismo, l’unità d’intenti e il gruppo, quello che spero continui a ...

Advertising

adriandelmonte : Just a reminder on this day 5 years ago: Conte took a heavily favoured Germany to penalties in a EURO QF, with an I… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Florenzi prima di Belgio-Italia: 'Peccato non esserci, ma è giusto così. Vogliamo ancora sognare' - footballitalia : @Forza27_RS Florenzi, Castrovilli and Raspadori in the stands. - TuttoMercatoWeb : Florenzi prima di Belgio-Italia: 'Peccato non esserci, ma è giusto così. Vogliamo ancora sognare' - TuttoMercatoWeb : Belgio-Italia, vanno in tribuna Florenzi, Castrovilli e il baby Raspadori -