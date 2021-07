Italia favorita sul Belgio: azzurri quotati a 2,35! (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano, 2 luglio 2021 – Cominciano oggi i quarti di finale del torneo che sta appassionando i tifosi di tutta Europa, con l’Italia in campo alle 21.00 nel big match contro il Belgio. Grande attesa per la nostra nazionale, come dimostrano anche gli ascolti televisivi della sfida di Wembley tra Italia e Austria che ha tenuto milioni di telespettatori incollati ai piccoli e grandi schermi: oltre 15 milioni di Italiani hanno seguito la partita, con uno share che ha sfiorato il 70%, diventando così l’evento più seguito in Italia del momento. Si comincia oggi alle 18.00 con la partita tra Svizzera e Spagna, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano, 2 luglio 2021 – Cominciano oggi i quarti di finale del torneo che sta appassionando i tifosi di tutta Europa, con l’in campo alle 21.00 nel big match contro il. Grande attesa per la nostra nazionale, come dimostrano anche gli ascolti televisivi della sfida di Wembley trae Austria che ha tenuto milioni di telespettatori incollati ai piccoli e grandi schermi: oltre 15 milioni dini hanno seguito la partita, con uno share che ha sfiorato il 70%, diventando così l’evento più seguito indel momento. Si comincia oggi alle 18.00 con la partita tra Svizzera e Spagna, ...

Advertising

PCalcistico : @peppe_roncino Due delle tre squadre che hanno giocato il miglior calcio ad Euro2020 insieme alla Danimarca. Per me… - Edorsi53 : @carlo_nicola È un'opinione rispettabile. Ma i gruppi di #Mancini e #LEnrique mi sembrano più forti, in campo e fuo… - FabrizioGvn : @tancredipalmeri Squadra di categoria superiore? Ma lo sai che era l’Italia la favorita di questo match, E neanche… - levii________ : @Pirichello Lo dicono le quote, Italia Belgio era molto favorita Italia, Italia Spagna sono pari - caleee12 : Comunque poi usciremo con la Spagna, ma attualmente L Italia è la grande favorita per L vittoria finale -