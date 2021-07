Italia: è finita l’età dell’innocenza (Di venerdì 2 luglio 2021) l’età dell’innocenza è finita, l’Italia del pallone non è più spensierata. È semplicemente eccezionale, batte il Belgio, la squadra più forte del mondo, così almeno dicevano le statistiche. Finisce 2-1, azzurri in semifinale, contro la Spagna. Il Belgio esce e l’epilogo non era affatto scontato. Il primo tempo è uno spettacolo e il merito è (soprattutto) della squadra di Roberto Mancini. L’Italia si adegua soltanto prima del fischio d’inizio. Inni nazionali, squadre schierate, Lukaku e compagni ribadiscono il loro no … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 luglio 2021), l’del pallone non è più spensierata. È semplicemente eccezionale, batte il Belgio, la squadra più forte del mondo, così almeno dicevano le statistiche. Finisce 2-1, azzurri in semifinale, contro la Spagna. Il Belgio esce e l’epilogo non era affatto scontato. Il primo tempo è uno spettacolo e il merito è (soprattutto) della squadra di Roberto Mancini. L’si adegua soltanto prima del fischio d’inizio. Inni nazionali, squadre schierate, Lukaku e compagni ribadiscono il loro no … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

OfficialASRoma : ?? È finita a Ravenna! L’#ASRoma è campione d’Italia Under 17! ???? Genoa battuto 3-1 grazie alle reti di Falasca al… - sole24ore : #Draghi: 'La pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori. Il Regno Unito qualche settimana fa aveva un numero… - Lauradaisym : RT @Martola__: l’ultima italia spagna qui sopra è finita con una lattante che sniffava cocaina per colpa dei maneskin, possiamo solo fare d… - IBeefsquatch : RT @Martola__: l’ultima italia spagna qui sopra è finita con una lattante che sniffava cocaina per colpa dei maneskin, possiamo solo fare d… - iangallagherx_ : RT @Martola__: l’ultima italia spagna qui sopra è finita con una lattante che sniffava cocaina per colpa dei maneskin, possiamo solo fare d… -