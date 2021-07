Italia, casi Covid in calo. Figliuolo: fine campagna vaccini a settembre (Di venerdì 2 luglio 2021) Istituto Superiore di Sanità: crescono i casi legati alle varianti 'Delta' e 'K' fra gli attualmente positivi che sono sempre meno. Circoscritti i focolai nelle varie zone del Paese. Check point all'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 luglio 2021) Istituto Superiore di Sanità: crescono ilegati alle varianti 'Delta' e 'K' fra gli attualmente positivi che sono sempre meno. Circoscritti i focolai nelle varie zone del Paese. Check point all'...

