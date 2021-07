Italia-Belgio, Verratti: “Vittoria meritata e da vera squadra, siamo felici” (Di venerdì 2 luglio 2021) “siamo felici perché lavoriamo tanto per raggiungere questi obiettivi. Volevamo arrivare in semifinale e giocarci tutto a Wembley. Incontravamo una delle squadre più forti nonché pretendente al titolo, ci siamo giocati bene la partita con le nostre caratteristiche e abbiamo meritato la Vittoria”. Lo ha detto il centrocampista dell’Italia, Marco Verratti, dopo la Vittoria contro il Belgio nei quarti di finale a Euro 2020: “Giocatori forti come De Bruyne si fermano col collettivo, per questo li abbiamo pressati alti ha spiegato il mediano del Psg ai ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “perché lavoriamo tanto per raggiungere questi obiettivi. Volevamo arrivare in semifinale e giocarci tutto a Wembley. Incontravamo una delle squadre più forti nonché pretendente al titolo, cigiocati bene la partita con le nostre caratteristiche e abbiamo meritato la”. Lo ha detto il centrocampista dell’, Marco, dopo lacontro ilnei quarti di finale a Euro 2020: “Giocatori forti come De Bruyne si fermano col collettivo, per questo li abbiamo pressati alti ha spiegato il mediano del Psg ai ...

