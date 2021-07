Italia-Belgio oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni (Di venerdì 2 luglio 2021) oggi, alle ore 21.00, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania) sarà teatro del match tra Italia e Belgio valido per i quarti di finale degli Europei 2021 di calcio. La Nazionale di Roberto Mancini, reduce dal difficile successo contro l’Austria nei tempi supplementari, affronta i Diavoli Rossi, numeri uno del ranking FIFA. La squadra di Martinez fa paura soprattutto dal centrocampo in su e parte coi favori del pronostico. Mancini potrebbe apportare due cambi rispetto al match di Londra contro gli austriaci: Giorgio Chiellini candidato a tornare titolare dopo il suo infortunio e a riprendere il posto ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021), alle ore 21.00, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania) sarà teatro del match travalido per i quarti di finale deglidi calcio. La Nazionale di Roberto Mancini, reduce dal difficile successo contro l’Austria nei tempi supplementari, affronta i Diavoli Rossi, numeri uno del ranking FIFA. La squadra di Martinez fa paura soprattutto dal centrocampo in su e parte coi favori del pronostico. Mancini potrebbe apportare due cambi rispetto al match di Londra contro gli austriaci: Giorgio Chiellini candidato a tornare titolare dopo il suo infortunio e a riprendere il posto ...

