Italia-Belgio | Nicolò Barella firma il gol dell’1-0 | che azione VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ci pensaa siglare il gol del vantaggio dell’contro ilal 31? di gioco nel quarto di finale degli Europei 2020. Dopo un contatto in area tra Immobile e Vermaelen,si è fiondato su una palla vagante in area, si è incuneato tra due avversari e ha incrociato con un destro vincente che non ha lasciato scampo a Courtois. SportFace.