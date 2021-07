Italia-Belgio, l'Italia domina e va in semifinale con la Spagna (Di venerdì 2 luglio 2021) La Grande Bellezza dell’Italia di Mancini abbaglia anche la squadra che da tre anni domina il ranking del calcio mondiale, il Belgio, sconfitto al di là del 2-1 finale firmato da Barella e Insigne in una partita da incorniciare. Monaco di Baviera, con il tifo di tanti emigranti Italiani, regala agli azzurri una notte trionfale non solo metaforicamente: significa il ritorno nell’elite del calcio, tra le quattro migliori di una grande manifestazione per la prima volta dal 2012, e l’approdo sotto l’arco di Wembley per la semifinale di martedì. A Londra gli azzurri ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) La Grande Bellezza dell’di Mancini abbaglia anche la squadra che da tre anniil ranking del calcio mondiale, il, sconfitto al di là del 2-1 finale firmato da Barella e Insigne in una partita da incorniciare. Monaco di Baviera, con il tifo di tanti emigrantini, regala agli azzurri una notte trionfale non solo metaforicamente: significa il ritorno nell’elite del calcio, tra le quattro migliori di una grande manifestazione per la prima volta dal 2012, e l’approdo sotto l’arco di Wembley per ladi martedì. A Londra gli azzurri ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - bonucci_leo19 : Aspettando Belgio-Italia #LB19 #Euro2020 #VivoAzzurro - PitRko : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinale?? L… - ubringmehomeee : @DFWYBXWALLS ma xhe poi gufare significa il contrario (?) ceh gufare per me significa dire ‘vince l’italia’ se dico… -