(Di venerdì 2 luglio 2021) L’undici titolare dell’si è inginocchiatodeld’inizio del match contro ilnei quarti di finale di Euro 2020 a Monaco di Baviera. Come annunciato negli scorsi giorni dalla Figc, infatti, la Nazionale avrebbe provveduto in maniera univoca ad aderire al gesto di inginocchiarsi qualora anche l’avversaria di turno l’avesse fatto. Ilha invece aderito fin dall’inizio alla campagna in sostegno a Black Lives Matter.Si sono inginocchiati perché lo hanno fatto gli altri, ma i razzisti rosicano ugualmente #...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - bonucci_leo19 : Aspettando Belgio-Italia #LB19 #Euro2020 #VivoAzzurro - Corriere : Perché il Belgio è così forte? Squadra multietnica, ora le diversità sono l’arma in più - zazoomblog : Italia-Belgio le due Nazionali si inginocchiano prima del fischio (FOTO) - #Italia-Belgio #Nazionali - F0LKL0RED : belgio > italia -

MONACO DI BAVIERA - L'di Roberto Mancini si è inginocchiata insieme aldi Roberto Martinez poco prima del fischio d'inizio del quarto di finale degli Europei. La Nazionale azzurra ha espresso cosi la sua ...L'episodio chiave del match valido per i quarti di finale di Euro2020: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per i quarti di finale di di Euro2020. Dirige la sfida l'arbitro sloveno Vincic. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...(ANSA) – ROMA, 02 LUG – La Spagna batte la Svizzera 4-2 ai calci di rigore a San Pietroburgo e si qualifica per la semifinale di Euro 2020, dove martedì affronterà la vincente di Italia-Belgio.PRIMO TEMPO 12' GOOOOOOOOOL ITALIA! Bonucci. 11' Battuto male, poi Barella subisce un fallo prezioso da situazione ormai di palla persa. 10' Contropiede del Belgio, sempre ...