Italia-Belgio | infortunio per Spinazzola | esce in lacrime | è rottura del tendine d’achille

(Di venerdì 2 luglio 2021) Bruttissime scene all’Allianz Monaco di Baviera. Leonardo, dopo uno scatto sulla fascia sinistra, scivola e poi crolla a terra per un problema muscolare. Il giocatore della Roma, nel corso del secondo tempo di, chiede subito il cambio e poi scoppia in un pianto struggente edin barella. Per lui l’Europeo è finito. Un grande in bocca al lupo ad uno dei giocatori più decisivi di questo Europeo. AGGIORNAMENTO ORE 23:25 – La prima diagnosi parla didel. SportFace.

Avanti. Senza paura. Saluta anche ildi Lukaku, i numeri uno del Vecchio Continente. Almeno, lo erano. Un'bella e capace di soffrire, di lottare col coltello tra i denti, di non abbattersi per quel rigore proprio allo ...Terrorizzato dai viaggi in aereo, è spettacolare quando vola su De Bruyne con il senso dell'anticipo che hanno solo i più grandi. Apre la manona come un ombrello sotto la grandine contro Lukaku, poi ...Barella: 8 Segna un gol tanto bello quanto importante perchè spezza in due la gara dando forza all’Italia e minando le certezze del Belgio. Nella ripresa corre come se non ci fosse un domani alla ...Dopo tanta sofferenza l’Italia può festeggiare la vittoria contro il Belgio. Nell’intervista post-gara parla Gianluigi Donnarumma, che volge la sua attenzione alla semifinale contro la Spagna: “Siamo ...