Italia-Belgio | formazioni | Chiesa dal 1? | Eden Hazard out

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sono state annunciate ledi, in campo a Monaco di Baviera alle 21 nel quarto di finale di Euro 2020. Roberto Martinez recupera De Bruyne ma non, sostituito da Doku, mentre Roberto Mancini sceglie Chiellini eal posto di Acerbi e Berardi. Questi gli 11 iniziali delle due squadre:(3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Meunier, Tielemans, Witsel, T.; De Bruyne, Doku; Lukaku.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, ...

ARBITRO/ Chi è Slavko Vincic: due precedenti recenti VOTO PARTITA 6,5 " La prima frazione di gioco non ha regalato tantissimi spunti oltre al gol, se non una punizione dal limite di ...SLAVKO VINCIC, ARBITRO: PRECEDENTI CON I CLUB Abbiamo già parlato di Slavko Vincic , l' arbitro distasera nei quarti di finale degli Europei 2020, per quanto riguarda i precedenti con gli ...Sono state annunciate le formazioni di Italia e Belgio, in campo a Monaco di Baviera alle 21 nel quarto di finale di Euro 2020. Roberto Martinez recupera De Bruyne ma non Eden Hazard, sostituito da ...Italia vs Belgio: questo venerdì, 02.07.2021, trova il secondo Quarti di finale oggi invece di Allianz Arena a Monaco di Baviera. Entrambi i gruppi ...