Iss | variante Delta al 22 | 7% | Alfa al 57 | 8%

Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - In Italia al 22 giugno scorso la variante Delta (ex 'indiana') aveva una prevalenza pari al 22,7% ed è stata identificata in 16 Regioni e Province autonome, con un range tra lo 0 e il 70,6%. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. "La prevalenza della cosiddetta variante Alfa (B.1.1.7)" o inglese "di Sars-CoV-2 era del 57,8%, in calo rispetto all'88,1% del 18 maggio, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 16,7% e il 100%.

