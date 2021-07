Isola dei famosi, Elettra Lamborghini “fuori luogo”: svelato il motivo (Di venerdì 2 luglio 2021) Elettra Lamborghini un pesce fuor d’acqua come opinionista all’Isola dei famosi? La nota ereditiera si lascia sfuggire cosa non andava bene Elettra Lamborghini ha ricoperto il ruolo di opinionista nel corso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 luglio 2021)un pesce fuor d’acqua come opinionista all’dei? La nota ereditiera si lascia sfuggire cosa non andava beneha ricoperto il ruolo di opinionista nel corso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

UffiziGalleries : #Buongiorno dalla Vasca dell'Isola del Giardino di Boboli! L'airone sa dell'apertura straordinaria ed è già in pos… - sketchcrawl : Amazing other wonderful towns: Portovenere e il golfo dei poeti, Camogli e San Fruttuoso, Portofino, Santa Margheri… - giglionews : Giglio, l'isola dei festival: 'Sono Gigliese e canto ...' Giglio, l'isola dei festival: 'Sono Gigliese e canto ...… - LorisCavallett1 : RT @e_didone: Ciascuno a ciò che si merita! La piccola isola di Cuba si prepara a dare il via a uno dei suoi vaccini anticovid, sottolineo… - e_didone : Ciascuno a ciò che si merita! La piccola isola di Cuba si prepara a dare il via a uno dei suoi vaccini anticovid, s… -