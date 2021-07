(Di venerdì 2 luglio 2021) AL VIA LADELCUP (METODO P.A.S.S.): L’ARTE TORNA DAL VIVO. Un ritorno dal vivo, dopo lo stop forzato del 2020, per ladel “Cup”, il Campionatoo delle arti Performative. Quest’anno i finalisti rappresenteranno l’Italia all’European Cup 2022. L’idea di un campionato delle arti scenico/sportive nasce su Quotidianpost.

QuotidianPost : Intervista a Garrison, presenterà la QUARTA EDIZIONE DEL PERFORMER ITALIAN CUP -

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DEL PERFORMER ITALIAN CUP (METODO P.A.S.S.): L'ARTE TORNA DAL VIVO. Un ritorno dal vivo, dopo lo stop forzato del 2020, per la ...