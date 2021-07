Interporto | l' ora del rilancio | con 4 | 5 milioni del Mit si potenziano i piazzali Acquaroli | ' Da oggi la connessione con porto e aeroporto'

(Di venerdì 2 luglio 2021) ANCONA - Il nuovo corso dell'è ai box di partenza. Lo scorso mercoledì sono stati posti i due tasselli fondamentali nel puzzle per il risanamento di un' infrastruttura finora non all'...

ANCONA - Il nuovo corso dell'è ai box di partenza. Lo scorso mercoledì sono stati posti i due tasselli fondamentali nel puzzle per il risanamento di un' infrastruttura finora non all'altezza delle sue potenzialità: si ...Una struttura come l'è fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo economico della Regione enon possiamo guardare avanti con grandissima fiducia'.Il governatore Acquaroli e il sindaco di Jesi Bacci: "La grande struttura della Vallesina è cruciale per il futuro, adesso subito la scelta per l’Authority" ...ANCONA - Il nuovo corso dell’Interporto è ai box di partenza. Lo scorso mercoledì sono stati posti i due tasselli fondamentali nel puzzle per il risanamento ...