Inseguimento da brividi con il Tir che sperona le pattuglie Conducente arrestato | aveva arnesi da scasso e travisamenti | cosa cercava?

(Di venerdì 2 luglio 2021) SENIGALLIA - Un tir fermo in modo sospetto nella zona industriale di Corinaldo: qualcuno chiama i carabinieri e scatta un insguimento mozzafiato. Il mezzo ha imboccato l'Arceviese inseguito prima dai ...

SENIGALLIA - Un tir fermo in modo sospetto nella zona industriale di Corinaldo: qualcuno chiama i carabinieri e scatta un insguimento mozzafiato. Il mezzo ha imboccato l'Arceviese inseguito prima dai ...È partito unmozzafiato, terminato due ore dopo, anche grazie all'aiuto dei carabinieri di Urbino, a Sassofeltrio, dove i due sono stati arrestati. L'arresto è stato convalidato ed è ...SENIGALLIA - Un tir fermo in modo sospetto nella zona industriale di Corinaldo: qualcuno chiama i carabinieri e scatta un insguimento mozzafiato. Il mezzo ha imboccato l'Arceviese inseguito ...SASSOFELTRIO - Pugno in faccia al carabiniere e precipitosa fuga a cavallo tra Marche e Romagna: ma finiscono arrestati e senza il reddito di cittadinanza. Protagonisti un 27enne ed un ...