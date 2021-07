Inizia Sea Breeze 21 | esercitazione Nato nel Mar Nero che innervosisce Mosca

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ucraina e Stati Uniti si esercitano nel Mar. Le manovre “Sea21” guidate da Washington e Kiev dureranno fino al 10 luglio, coinvolgerà 5mila militari, 32 imbarcazioni, 40 velivoli e 18 reparti d’élite, provenienti da trentadue paesi (e partner presenti da tutto il mondo). Tutto avviene mentree Washington hanno solo in apparenza mostrato distensione (nell’incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin le distanze sono restate profonde, sottolineate), sebbene già a luglio inizieranno contatti di carattere strategico sul controllo degli armamenti. E mentre la Russia non frena la propria linea dura nei ...

