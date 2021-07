Infortunio Spinazzola, le prime indiscrezioni: rottura del tendine d’Achille (Di venerdì 2 luglio 2021) Bruttissime notizie per Leonardo Spinazzola che avrebbe riportato la rottura del tendine d’Achille contro il Belgio: le ultime sul laterale Terribili notizie per Leonardo Spinazzola. Il laterale dell’Italia è uscito anzitempo nel finale di gara contro il Belgio per un problema fisico. Problema fisico molto più grave del previsto: come riporta Sky Sport, infatti, Spinazzola avrebbe riportato la rottura del tendine d’Achille. Europeo ovviamente finito e lungo stop per un calciatore che ha un conto sempre salatissimo con la sfortuna. Resta il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Bruttissime notizie per Leonardoche avrebbe riportato ladelcontro il Belgio: le ultime sul laterale Terribili notizie per Leonardo. Il laterale dell’Italia è uscito anzitempo nel finale di gara contro il Belgio per un problema fisico. Problema fisico molto più grave del previsto: come riporta Sky Sport, infatti,avrebbe riportato ladel. Europeo ovviamente finito e lungo stop per un calciatore che ha un conto sempre salatissimo con la sfortuna. Resta il ...

