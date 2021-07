Infortunio per Spinazzola, nella gioia azzurra c’è una notizia drammatica: possibile rottura del tendine d’Achille (Di sabato 3 luglio 2021) Foto Ansa nella gioia azzurra c’è anche una notizia negativa: brutto Infortunio per Leonardo Spinazzola che esce in lacrime nel secondo tempo di Belgio-Italia. possibile rottura del tendine d’Achille per l’esterno della Roma nella grande festa dell’Italia per la vittoria 1-2 sul Belgio, con conseguente pass per le semifinali di Euro 2021, c’è una notizia drammatica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, che cita le prime info rilasciate ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Foto Ansac’è anche unanegativa: bruttoper Leonardoche esce in lacrime nel secondo tempo di Belgio-Italia.delper l’esterno della Romagrande festa dell’Italia per la vittoria 1-2 sul Belgio, con conseguente pass per le semifinali di Euro 2021, c’è una. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, che cita le prime info rilasciate ...

