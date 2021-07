IndyCar | nuova sfida in Ohio Penske ancora senza successi

(Di venerdì 2 luglio 2021) Nuovo appuntamento questo fine settimana con decima competizione dell’Series 2021. Lo spettacolo è assicurato a Mid-, storica pista statunitense in cui tutto può succedere. Il giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America potrebbe regalare l’ottavo vincitore diverso nelle dieci prove disputate, un dato che conferma una delle stagioni più incerte della storia moderna della serie. Alex Palou approda inda leader della classifica. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing #10 non ha perso a Road America l’occasione di vincere approfittando dei problemi alla Chevrolet 2 dell’americano Josef Newgarden (...

Advertising

AlessandroSala1 : RT @SalaStampaF1: #F1 #TechF1 #AustrianGp #IndyCar Torna l'appuntamento a tutto gas di #SalaStampaF1, nel weekend della seconda gara in Aus… - SalaStampaF1 : #F1 #TechF1 #AustrianGp #IndyCar Torna l'appuntamento a tutto gas di #SalaStampaF1, nel weekend della seconda gara… - AlessandroSala1 : #F1 #TechF1 #AustrianGp #IndyCar Torna l'appuntamento a tutto gas di #SalaStampaF1, nel weekend della seconda gara… -

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar nuova

F1inGenerale

... DAZN ha pensato bene di inaugurare unapromozione per poter catturare l'attenzione di nuovi ... Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e. Invece, per ...... tutte le partite di Europa League , dalla fase a gironi fino alla finale, e il meglio della... Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe,e freccette , oltre ai ...Nuovo appuntamento questo fine settimana con decima competizione dell'IndyCar Series 2021. Lo spettacolo è assicurato a Mid-Ohio, storica pista statunitense in cui tutto può succedere. Il giorno dell' ...DAZN si prepara al prossimo campionato di calcio con una nuova offerta, che permette di abbonarsi al costo mensile di 19,99€!