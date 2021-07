Incidente sulla Domiziana: muore Pina, nonna e maestra amorevole (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoParete (Ce) – Uno schianto che non ha lasciato speranza alcuna e il risveglio, questa mattina, è di quelli tristi con una vena di speranza. La maestra Pina Misso non ce l’ha fatta dopo il tragico Incidente di ieri lungo la Domiziana, tratto di strada maledetta, lungo la quale la sua Panda è andata a scontrarsi violentemente contro un camion. Con lei, nell’auto, i due nipotini, coi quali aveva passato un pomeriggio di spensieratezza e gioia. Poi il terribile impatto, i corpi dei tre estratti dalle lamiere e la corsa verso i più vicini ospedali della zona. Per la donna non c’è stato nulla da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoParete (Ce) – Uno schianto che non ha lasciato speranza alcuna e il risveglio, questa mattina, è di quelli tristi con una vena di speranza. LaMisso non ce l’ha fatta dopo il tragicodi ieri lungo la, tratto di strada maledetta, lungo la quale la sua Panda è andata a scontrarsi violentemente contro un camion. Con lei, nell’auto, i due nipotini, coi quali aveva passato un pomeriggio di spensieratezza e gioia. Poi il terribile impatto, i corpi dei tre estratti dalle lamiere e la corsa verso i più vicini ospedali della zona. Per la donna non c’è stato nulla da ...

